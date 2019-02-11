Ургант подолбил лед

Телеведущий Иван Ургант вышел на одну из улиц Санкт-Петербурга с ломом и почистил тротуар от наледи. Видеозапись он опубликовал в Instagram и добавил переписанные стихи песни Максима Леонидова «Девочка-виденье». Он разместил пост через несколько дней после того, как его отец, Андрей Ургант, сломал ногу, выходя из дома.

Под видео телеведущий написал:

Был обычный серый питерский вечер.

Я пошел бродить по Санкт-Петербургу.

И идет по льду мне прямо навстречу

Моя бабушка, актриса Н. Ургант.

Сквозь сугробы пробираясь как мышка,

Выходя на лед, как будто Фетисов.

Пролетали глыбы снежные с крыши

В сантиметрах от макушки актрисы.

Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина

Ведь я приехал,а мы все же семья.

Я оглянулся посмотреть

Не поскользнулась ли она,

Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...

О травме Андрея Урганта писала 5 февраля «Комсомольская правда». Он упал со скользкой лестницы. Актер продолжает играть в театре, но выходит на сцену в гипсе и с тростью.

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