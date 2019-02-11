Ургант подолбил лед

Телеведущий Иван Ургант вышел на одну из улиц Санкт-Петербурга с ломом и почистил тротуар от наледи. Видеозапись он опубликовал в Instagram и добавил переписанные стихи песни Максима Леонидова «Девочка-виденье». Он разместил пост через несколько дней после того, как его отец, Андрей Ургант, сломал ногу, выходя из дома.
Под видео телеведущий написал:
Был обычный серый питерский вечер.
Я пошел бродить по Санкт-Петербургу.
И идет по льду мне прямо навстречу
Моя бабушка, актриса Н. Ургант.
Сквозь сугробы пробираясь как мышка,
Выходя на лед, как будто Фетисов.
Пролетали глыбы снежные с крыши
В сантиметрах от макушки актрисы.
Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина
Ведь я приехал,а мы все же семья.
Я оглянулся посмотреть
Не поскользнулась ли она,
Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...
О травме Андрея Урганта писала 5 февраля «Комсомольская правда». Он упал со скользкой лестницы. Актер продолжает играть в театре, но выходит на сцену в гипсе и с тростью.