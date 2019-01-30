Ургант рассказал о попадании в аварию в США

Российский телеведущий Иван Ургант попал в аварию в США. Об этом он рассказал в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

По словам ведущего, он попал в ДТП в новогодние каникулы, катаясь на велосипеде. Ургант продемонстрировал бандаж, который вынужден носить из-за полученного в результате аварии растяжения.

Он также упомянул, кто стал виновником ДТП. «Американец меня подрезал на джипе, и я со всей дури, с криком, врезался в его джип, упал и растянул руку», — объяснил он.

Ведущий пошутил, что будет вести передачу через «адскую боль», сравнив себя с Родионом Газмановым и его передачей «День начинается».

Иван Ургант ведет программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Долгое время являлся соведущим передачи «Прожекторпэрисхилтон» в 2008-2012 годах. До этого работал на телеканалах «Россия» и MTV. Многократный лауреат премии ТЭФИ. Признавался самым популярным телеведущим страны в результате опросов в 2008-2011 годах.

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