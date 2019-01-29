На Самбурскую подали в суд

На телеведущую и актрису Настасью Самбурскую подали в суд по обвинению в клевете. Об этом порталу Super сообщила юрист Екатерина Гордон.

Гордон представляет интересы Светланы Белогуровой, которая требует от актера Александра Головина признать отцовство своей дочери. И Белогурова, и Самбурская сообщали о том, что первая некоторое время проживала в квартире телеведущей.

В конце декабря Самбурская опубликовала в Instagram фрагмент переписки, в котором продемонстрировала, что дала девушке месяц на то, чтобы съехать из квартиры. В подписи также значилось, что дочь Белогуровой была зачата в «состоянии наркотического опьянения».

На данный момент публикация удалена, но сохранилась в качестве скриншотов в нескольких СМИ.

«Госпожа Самбурская известна тем, что не следит за своим языком, но, обвиняя Свету в наркомании, она нарушает закон», — отметила Гордон. Она также добавила, что от Самбурской требуют 10 тысяч рублей в качестве компенсации и публичное опровержение этой информации.

Иск принят в Симоновском районном суде Москвы. На сайте суда также сообщается, что Белогурова является истцом по еще одному делу «Об установлении отцовства». Ответчиком значится Головин.

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