Самбурская объяснила синяки на лице и призналась в говноактерстве

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская ровно месяц после публикации снимка на больничной койке выложила новое фото. По ее утверждению, это был «эксперимент».
«Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ.
Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила — могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости (так что все замечания про говноактрису из инстаграма топают нахер, говноактриса я и без инстаграма)», — написала она в комментарии в фото.
3 мая Самбурская запутала подписчиков снимком с побоями. На фотографии, появившейся на ее странице в Instagram, девушка лежит на больничной койке с серьезными гематомами на лице, а сопровождающая подпись намекает на то, что ее избили.
Самбурская — новая ведущая шоу «Ревизорро». Актриса также является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России. На нее подписаны 9,3 миллиона пользователей.