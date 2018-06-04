Самбурская объяснила синяки на лице и призналась в говноактерстве

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская ровно месяц после публикации снимка на больничной койке выложила новое фото. По ее утверждению, это был «эксперимент».

«Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ.

Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила — могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости (так что все замечания про говноактрису из инстаграма топают нахер, говноактриса я и без инстаграма)», — написала она в комментарии в фото.

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3 мая Самбурская запутала подписчиков снимком с побоями. На фотографии, появившейся на ее странице в Instagram, девушка лежит на больничной койке с серьезными гематомами на лице, а сопровождающая подпись намекает на то, что ее избили.

Самбурская — новая ведущая шоу «Ревизорро». Актриса также является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России. На нее подписаны 9,3 миллиона пользователей.

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