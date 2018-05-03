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Фото избитой Самбурской напугало и запутало фанатов

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Анастасия Самбурская

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская запутала подписчиков снимком с побоями. На фотографии, появившейся на ее странице в Instagram, девушка лежит на больничной койке с серьезными гематомами на лице, а сопровождающая подпись намекает на то, что ее избили. Однако ненавязчивая реклама в конце поста заставила фанатов задуматься о том, не троллит ли актриса подписчиков.

Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу. Браслет на руке от @agnes.waterhouse

Фото опубликовано @samburskaya

«Кому это было нужно? Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу, — гласила подпись к снимку. — Браслет на руке от @agnes.waterhouse».

Поклонники Самбурской принялись желать ей скорейшего выздоровления и призывали немедленно наказать нападавших.

«Бедная девочка! За что? И кто такое вообще посмел сделать? Поправляйся и расскажи поподробнее, пожалуйста, про себя и ситуацию эту страшную», — написал maryme_5.

Однако некоторые обратили внимание на то, что в конце поста блогерша ненавязчиво прорекламировала браслет, а сочувствующие этого даже не заметили. «Люблю, когда *** [блин] браслеты рекламируют, чуть инфаркт не екнул», — посетовала e_nikulina2707.

Подписчики Самбурской призвали не шутить про увечья, чтобы не «накликать беду». «Тупая шутка, у меня такое же приложение есть, нельзя так шутить», — отметил пользователь с ником liya.braga.

Юзеры, убежденные, что на актрисе грим, начали шутить. Кое-кто счел ее образ «очень сексуальным».

Самбурская — новая ведущая шоу «Ревизорро». Актриса также является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России. На нее подписаны 9,3 миллиона пользователей.

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