Самбурская унизила бывшую ведущую «Ревизорро» Елену Летучую

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская негативно высказалась о Елене Летучей. Пост опубликован на ее странице в Instagram.

Самбурская заявила, что бывшую ведущую «Ревизорро» выгнали из шоу из-за «мерзкого характера». По словам актрисы, в один момент Летучей «сорвало башню», поэтому она была уверена, что полностью контролирует передачу.

Начинаем утро с хороших новостей. Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера.Она рассказывала всем,что продюсировала шоу,хотя на самом деле ничего подобного не было.Она была обыкновенной телеведущей.Проект был собран командой,ее пригласили на должность ведущей,в командной работе.Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила,что всё шоу держится на ее личных качествах,хотя повторюсь, это командная работа.Всё зависит от того, как сработает КОМАНДА,а не телеведущая,победоносно нашедшая гнилую капусту.Как выставят свет, как подберут локацию,как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор,как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой, как вовремя прикроет охранник в сложный момент. Потом эта ведущая стала никому ненужной,перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском и придумала себе диагноз,который запрещал летать в «горячие точки», но позволял летать на модные показы и страну восходящего солнца.Позвонила в известную газету сама и спросила,почему мол не интересуются ее жизнью,а в газете сказали,извините,но вы не интересны,у вас нулевой рейтинг.Телеведущая смекнула,что вылезти из задницы ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу,которое после ее ухода,не провалилось,а продолжило существовать в новом формате и более успешно,чем на закате карьеры старой телеведущей.Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук,на котором сидишь,ибо мир телевидения достаточно узок,новые подробности будут всплывать всё чаще ( ведь новой телеведущей так много забавного рассказали, теперь она только и ждёт удобного случая, чтобы рассказать следующую «интимную» подробность неадекватного поведения )а под сраку лет остаться без работы и потерять последние крупицы уважения,это большая беда.Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием.Тут и сказки конец. Фото опубликовано @samburskaya

«Потом эта ведущая стала никому не нужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском, и придумала себе диагноз, который запрещал летать в "горячие точки", но позволял летать на модные показы и Страну восходящего солнца», — написала Самбурская, при этом ни разу не назвав имя противницы.

В конце поста актриса посоветовала Летучей не рубить сук, на котором та сидит. Также Самбурская пообещала при любом удобном случае рассказать интимные подробности о бывшей ведущей «Ревизорро», которые она узнала от съемочной команды. «Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием», — подытожила Самбурская.

Судя по всему, неожиданный выпад Самбурской связан с недавним интервью Елены Летучей, в котором та назвала ее «актрисой», и заявила, что в шоу «Ревизорро» нельзя просто играть роль. Также телеведущая говорила, что в какой-то момент перестала контролировать ситуацию на съемочной площадке.

Самбурская стала ведущей «Ревизорро» в ноябре 2017 года. Прежде шоу вела Ольга Романовская, а до нее — Елена Летучая. Последняя перешла на Первый канал вести передачу «Летучий отряд». В январе телеканал объявил о заморозке проекта в связи с болезнью ведущей. У нее диагностировали нестабильную стенокардию.

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