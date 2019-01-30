Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале

Депутат городской думы Черкесска Алина Чикатуева записала обращение с просьбой о помощи в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, на такой шаг она пошла из-за иска главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, который требует через суд лишить ее депутатских полномочий.

Чикатуева обратилась к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву и к руководству страны и попросила перенести рассмотрение иска в другой регион, так как судья в городском суде Черкесска Таймураз Темрезов — родной брат главы республики.

Здравствуйте, дорогие друзья. Я, Алина Чикатуева, депутат городской думы Черкесска. Хочу поделиться с вами своей бедой. На меня подал в суд лично глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Он требует от суда прекратить мои полномочия депутата. При этом Рашид Бориспиевич, видимо, твёрдо уверен, что у него это получится, поскольку руководителем Черкесского городского суда является его родной брат Таймураз Темрезов! То есть фактически семья Рашида Темрезова решила меня растоптать. В их руках исполнительная и судебная власть, и против них беззащитная девушка, которая им просто не угодила! Все это беззаконие происходит из-за моего участия в эфире Первого канала, где в программе Мужское/Женское я встала на сторону своего подопечного 11-месячного малыша и выступила с критикой чиновников, допустивших бедственное положение многодетной семьи. Я получала угрозы от властей республики с требованием не выступать на ТВ, но это меня не остановило. И в отместку за это Глава КЧР на основании формального повода(!) решил лишить меня депутатских полномочий! Я согласна на справедливость и требую только её! Пусть будет суд, но пусть он будет справедливый, а не судилище двух братьев, которые подмяли под себя всю власть в регионе. Я обращаюсь к председателю Верховного суда России Вячеславу Михайловичу Лебедеву и к руководству нашей страны вмешаться в ситуацию и обеспечить разделение властей на территории Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошу перенести судебное разбирательство по иску Рашида Темрезова в любой другой регион России, где мне будет обеспечено непредвзятое судебное разбирательство. Прошу всю общественность и в первую очередь всех женщин поддержать меня и распространить эту информацию. Я на своем примере вижу, как тяжело приходится женщине, когда мужчина, обладающий властью и деньгами, решил мстить. Помогите мне придать огласке эту вопиющую ситуацию. Друзья, я прошу вас, сделайте репост моего обращения и поставьте хештег #Алинамыстобой, чтобы как можно больше людей узнали о моей ситуации. Спасибо за поддержку!#Темрезов#кчр#черкесск#москва#маршанкулов#темрезовчикатуева#алинамыстобой Фото опубликовано @alinachikatueva0916

Алина убеждена, что иск связан с ее участием в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. В эфире передачи депутат раскритиковала чиновников Карачаево-Черкесии, которые не уделили должного внимания одной из многодетных семей. Чикатуева сообщала, что ей неоднократно поступали угрозы от руководства республики с требованием не выступать на федеральном канале.

Видеообращение Чикатуевой набрало более двух тысяч лайков и 300 комментариев. В поддержку депутата пользователи запустили хештег #Алинамыстобой.

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