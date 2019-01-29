В Госдуме призвали поддержать мам-подростков по примеру американцев

В Госдуме предложили проводить в школах уроки на тему раннего материнства, чтобы бороться со стигматизацией мам-подростков. Об во вторник, 29 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Для того, чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек, детей, оставленных, хорошо если в бебибоксах, а то и выброшенных на помойку, обществу пора признать это явление, как факт. Права матери, независимо от ее возраста, защищаются и охраняются государством», — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая озвучила данное предложение.

По ее словам, необходимо привлекать к этой работе психологов, учителей и родителей, а меры профилактики должны быть «системными и общими, открытыми и доступными». Депутат также привела в пример опыт США, куда он приезжала на стажировку в 1993 году. По ее словам, уже тогда там выпускалось множество фильмов и телепередач на эту тему.

«Один из ТВ-сериалов так и назывался — "Мама-тинейджер". Я смотрела с большим вниманием и думала о том, как доступно и легко они об этом говорят», — сказала Пушкина. Она подчеркнула, что «России важен каждый ребенок».

В 2017 году депутат Госдумы Ольга Баталина предложила стимулировать раннее материнство с помощью ипотеки. По ее мнению, при условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет молодые родители должны получать помощь в виде выплаты части оформленного ими ипотечного кредита за счет государственных средств.

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