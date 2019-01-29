Уволенному топ-менеджеру «Росгеологии» припомнили уголовное дело и смену фамилии

Бывший заместитель руководителя «Росгеологии» Руслан Горринг менял фамилию — раньше он был Ганижевым. Об этом сообщает Daily Storm.

По информации издания, до 2011 года он проходил службу в армии, а затем занялся бизнесом.

В 2011-м его задержали при получении взятки в пять миллионов рублей. «Взгляд» называл его пособником председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина. Последний, как сообщало издание, вымогал деньги у компании, занимающейся вывозом мусора. Информацию о причастности Горринга к уголовному делу Daily Storm подтвердила его бывшая жена — Хэди Сагова.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что в 2012 году в Ингушетии Ганижев (полные данные — Ганижев Руслан Магомедович) получил новые паспорт и водительское удостоверение, став Русланом Израиловичем Горрингом.

Опираясь на комментарии, оставленные на сайте «Новости Ингушетии Бакдаръ», издание приводит другие подробности из жизни топ-менеджера. В частности, ему приписывают несколько браков, в том числе с африканкой. Еще один анонимный пользователь рассказал, что Горринг находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории Москвы и Подмосковья.

Изначально сообщалось, что увольнение топ-менеджера санкционировал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, уточнялось, что он объявил выговор главе компании Роману Панову. Однако в «Росгеологии» подчеркнули, что корпорация не находится в прямом подчинении у министерства. «Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании», — сказал РБК представитель компании.

Контракт с Горрингом разорвало руководство «Росгеологии», передает «Интерфакс». После проведенной проверки фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации там установлено не было. Один из коллег топ-менеджера рассказал, что заявление об увольнении тот написал сам после разговора с начальством.

Горринг лишился работы после того, как в сети появилось видео с его участием. На записи он играет в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds и в нецензурных выражениях общается с подчиненной и рассказывает о работе в компании, а также угрожает другим игрокам расправой. Замглавы «Росгеологии» объясняет женщине, что ее основная задача на рабочем месте — стучать. Кроме того, он отчитывает ее за бронь авиабилетов бизнес-класса, а не первого.

Руслан Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 года, первым заместителем гендиректора компании он стал в октябре 2018-го.

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