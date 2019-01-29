Топ-менеджера российской госкомпании уволили за матерное видео и просьбу «стучать»

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил заместителя руководителя «Росгеологии» Руслана Горринга после скандального видео в интернете. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 29 января.

«Более того, будет проведена проверка его деятельности в холдинге. Думаю, что распоряжение [об увольнении] вступит в силу сегодня», — рассказала пресс-секретарь министра Наталья Хлопунова.

На видео, которое транслировалось в сети, Горринг играет в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds и в нецензурных выражениях общается с подчиненной. Замглавы «Росгеологии» объясняет женщине, что ее основная задача на рабочем месте — стучать. Кроме того, он отчитывает ее за бронь авиабилетов бизнес-класса, а не первого.

«Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом», — объясняет сотрудница.

После этого Горринг попросил женщину рассказать другим игрокам о том, как уволил ее, но потом вернул на работу. Далее он начинает рассказывать о своих сексуальных отношениях с подчиненными, которых называет кошками.

Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 года.

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