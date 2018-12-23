Отправившая в Турцию детей брянских чиновников замглавы администрации уволилась

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Клинцы в Брянской области, которая занималась отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщил ТАСС глава администрации города Александр Морозов.

По его словам, чиновница ушла в отставку после проведенной прокуратурой проверки. «Проводилась прокурорская проверка, было представление в адрес главы администрации», — пояснил Морозов, уточнив, что замечания надзорного ведомства касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию.

Кроме того, по итогам проверки начальник отдела образования получил выговор, добавил глава администрации.

22 декабря стало известно о том, что чиновники города Клинцы отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. Выяснилось, что отбор детей для поездки не был организован должным образом, из-за чего не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.

Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.

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