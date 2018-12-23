Оскандалившиеся с отдыхом детей брянские чиновники смутили депутата Госдумы

Все сотрудники администрации города Клинцы Брянской области, которые бесплатно отправили своих детей в Турцию вместо подопечных благотворительного фонда, поступили аморально и цинично. Об этом в воскресенье, 23 декабря, заявила первый замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина, передает РИА Новости.

По мнению Баталиной, использующие служебное положение люди не должны находиться у власти. «Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот. Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас», — подчеркнула она, добавив, что ждет соответствующей реакции от губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам главы региона, он держит ситуацию на контроле. «Вот по главе администрации [города Клинцы] мы примем решение. Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы», — рассказал Богомаз радиостанции «Говорит Москва».

22 декабря стало известно о том, что чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.

Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.

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