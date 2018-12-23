Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей

Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. Об этом пишет портал «Клинцы.Инфо».

Утверждается, что турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.

В результате проведенной прокурорской проверки выяснилось, что отбор детей для поездки не был организован должным образом, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.

В комментарии порталу бывший заместитель мэра Людмила Лубская задала встречный вопрос, спросив «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?».

22 декабря глава Клинцов Олег Шкуратов ответил изданию «Брянск Today», что не видит никакой проблемы в этой ситуации. Он рассказал, что в Турцию поехали те, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, а его дочь оказалась в этом списке, поскольку является призером и победителем областных и районных соревнований по легкой атлетике. «По моим данным, фонд не ставил условий [отправки больных детей]», — отметил он, пообещав, что следующий отбор для поездки будет проводиться более тщательно.

В декабре 2016 года 15 сотрудников администрации города Клинцы Брянской области были наказаны за предоставление недостоверной информации в декларации о доходах. Госслужащие скрыли число лицевых счетов в банках, а также утаили сведения о приобретенных и проданных квартирах и автомобилях.

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