Власти Красноярска купят для полиции новые мотоциклы BMW

Для мотовзвода ГИБДД администрация Красноярска намерена закупить новые мотоциклы BMW. Средства уже заложены в городской бюджет, сообщает ресурс Newslab.ru.

По данным интернет-газеты, мотовзвод при красноярской дорожной полиции появился в 2008 году. Мэрия закупила для него тогда 10 мотоциклов BMW за 10,5 миллиона рублей, объяснив необходимость такого подразделения возросшим количеством мотоциклистов.

«На сегодня эта техника полностью изношена и нуждается в замене, — цитирует ресурс первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова, — к тому же за прошедшие годы число мотолюбителей в Красноярске еще больше выросло, а значит целесообразно увеличить и размер мотовзвода».

Выбор немецкой марки чиновник объяснил тем, что только эти мотоциклы обладают возможностью установки на них аккредитованного в России оборудования, необходимого для деятельности полиции (проблесковых маячков, радиостанций и так далее).

В местном бюджете на эти цели решили выделить 8,5 миллиона рублей. На эту сумму планируется купить четыре новых мотоцикла BMW. Однако не известно, пойдет ли новая техника на замену старой или на увеличение численности мотовзвода.

При этом далеко не все представители местной власти согласны с такими тратами. «Сегодня Красноярску не хватает средств на скверы, на расселение из аварийного жилья, а вместо этого в бюджет закладывают покупку мотоциклов BMW для полиции», — заявил депутат Горсовета от ЛДПР Роман Крастелев. По его словам, это не единственный пример несбалансированности бюджета и принимать его в таком его виде было нельзя.

Бюджет Красноярска на 2019 год был принял 18 декабря 2018 года с нулевым дефицитом — его доходы и расходы составят по 29 миллиардов рублей.