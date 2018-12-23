Раскрыты доходы одного из замешанных в ситуации с детскими путевками чиновников

СМИ стала известна сумма доходов главы города Клинцы Брянской области Олега Шкуратова. Сотрудники местной администрации бесплатно отправили своих детей в Турцию вместо подопечных благотворительного фонда. Данные были опубликованы в Twitter-аккаунте издания BryanskToday.

По данным журналистов, годовой задекларированный доход Шкуратова составил 66 880 818,60 рублей. «Это 183 235 рублей в день. Именно его дочь получила бесплатную путевку в Турцию. Также с ней съездили за границу и дети других чиновников», — говорится в сообщении.

Ранее первый замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина заявила о том, что все сотрудники администрации, замешанные в ситуации, поступили аморально и цинично. По ее мнению, использующие служебное положение люди не должны находиться у власти.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заметил, что держит ситуацию на контроле. «Вот по главе администрации [города Клинцы] мы примем решение. Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы», — рассказал он.

22 декабря стало известно о том, что чиновники города Клинцы отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. В результате проведенной прокурорской проверки выяснилось, что отбор детей для поездки не был организован должным образом, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.

Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.

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