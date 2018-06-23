Топ-менеджера Netflix уволили за «слово на букву "Н"»

Глава отделения по коммуникациям Netflix ​Джонатан Фридланд (Jonathan Friedland) вынужден уволиться из-за расистских высказываний в адрес чернокожих на рабочем месте. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам источника в компании, менеджер минимум дважды использовал «слово на букву "Н" (N-word)» на встречах с персоналом, о чем позже сообщили руководству сами работники. После чего руководитель Netflix Рид Хастингс (Reed Hastings) разослал по корпоративной почте письмо с сообщением, что «принял решение дать Фридланду уйти».

В письме, которое оказалось в распоряжении The Hollywood Reporter, сообщается, что первый случай употребления «слова на букву Н» произошел несколько месяцев назад на встрече с отделом пиара. Тогда участники сообщили об этом начальству, и Фридланд извинился. Однако спустя три месяца он повторил оскорбление на встрече с чернокожими сотрудниками.

Директор пояснил, что данное слово «уродливо» и не должно использоваться нечернокожими людьми.

Сам Фридланд написал в Twitter, что сожалеет о поступке, но гордится тем, что ему удалось создать прекрасную команду за семь лет работы в Netflix. Кто займет его место, пока не сообщается.

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