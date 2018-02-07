Найдены доказательства отсутствия расизма у Трампа

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что его отца нельзя обвинять в расизме, так как ранее он проводил много времени в компании чернокожих рэперов. Об этом он рассказал в интервью консервативному изданию The Daily Caller.

«Он был передо мной всю жизнь. Я видел, что он делал. Знаете, это удивительно, все эти рэперы, все его друзья-афроамериканцы, от Джесси Джексона до Эла Шарптона (лидеры движения в защиту прав темнокожих — прим. «Ленты.ру»). У меня есть их совместные фотографии», — пояснил он.

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Трамп-младший добавил, что проблема действительно существует, но если расизм — ответ на любой довод, то выиграть в споре невозможно. Подобные обвинения только «негативно влияют на ситуацию, в которой люди действительно подвергаются дискриминации», сказал сын президента.

Как пишет The Independent, ранее Трампа фотографировали с некоторыми знаменитыми чернокожими рэп-исполнителями: Джа Рулом, Дидди, Снуп Догом, Канье Уэстом и Лил Джоном.

Президента США в последний раз обвинили в расизме в январе после того, как он назвал Гаити и страны Африки «сраными дырами» во время обсуждения проблемы мигрантов в США. Тогда комитет по правам человека Организации Объединенных Наций счел его высказывание расистским и ксенофобскими.

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