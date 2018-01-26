Трамп извинился за расистские видео и признался британцам в любви

Президент США Дональд Трамп извинился за репост расистского видео в своем Twitter, который сделал в ноябре прошлого года, и сказал, что любит Великобританию. Он заявил об этом в эфире шоу на британском телеканале ITV, передает Reuters.

В интервью ведущей телеканала Трамп назвал себя «самым далеким от расизма человеком, которого только можно встретить», и сказал, что хотел лишь подчеркнуть важность борьбы с исламским экстремизмом.

Он добавил, что ничего не знал об ультраправой партии «Британия — прежде всего» (Britain First), со страницы которой он сделал репост и не хотел причинить неудобств Соединенному Королевству — государству, которое он очень любит.

В ноябре Britain First в своем микроблоге разместила ролики, на которых мусульмане совершают противоправные действия, в частности разбивают статую Девы Марии. Где именно было снято видео, не уточнялось. Позже запись появилась и на странице президента США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила действия Трампа. Американский лидер обещал извиниться в случае, если в его действиях прослеживается национализм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!