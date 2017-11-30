Трамп припомнил Терезе Мэй разгул джихадизма в Великобритании

Президент США Дональд Трамп призвал британского премьер-министра Терезу Мэй поменьше читать его Twitter и сосредоточиться на борьбе с исламистским террором в своей стране. Соответствующее заявление он сделал в одном из сообщений в этой социальной сети.

«Тереза Мэй, не сосредотачивайся на мне, сосредоточься на разрушительном радикальном исламском терроризме, который свирепствует в Соединенном Королевстве. У нас все прекрасно!» — написал американский лидер, обратившись к Twitter-аккаунту главы британского правительства напрямую.

Ранее 29 ноября Трамп ретвитнул у себя на странице три поста, которые были размещены на странице лидера британской политической партии Britain First Джайды Франсен (Jayda Fransen). Активистку арестовали на прошлой неделе в центре Белфаста за антиисламистские выступления.

Трамп опубликовал ролики под названиями «Толпа исламистов столкнула мальчика с крыши и избила его до смерти», «Мусульманин разрушил статую Девы Марии» и «Мигрант-мусульманин избил подростка на костылях».

Когда об этом стало известно на Даунинг-стрит, пресс-секретарь Мэй заявил, что радикалы хотят расколоть общество, и британцы едины в своем осуждении их риторики, которая «противоположны ценностям нашей страны: достоинству, толерантности и уважению».