Twitter сообщил об отключении аккаунта Трампа

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был «непреднамеренно отключен» и не работал 11 минут, говорится в заявлении социальной сети.

«Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут и в настоящий момент восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось», — заявили в компании.

14 октября сообщалось, что адвокаты американского президента рекомендовали Федеральному суду в Нью-Йорке отклонить иск к главе государства за блокировку в Twitter оппозиционно настроенных пользователей.

Ранее, в конце сентября, администрация соцсети объяснила, что не блокирует оскорбительные посты Трампа из-за его особого статуса. .