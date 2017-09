Трамп обвинил Facebook и СМИ в заговоре

Президент США Дональд Трамп заподозрил социальную сеть Facebook и ряд СМИ в заговоре против него. С таким заявлением он выступил в Twitter.

«Facebook всегда был против Трампа, сети всегда были против Трампа, фейковые новости, The New York Times (извинилась) и The Washington Post были против Трампа. Заговор?» — написал он.

«Но люди были за Трампа! По сути ни один президент не достиг того, чего мы достигли за первые девять месяцев — и экономика на подъеме», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что шумиха вокруг якобы имевшего в прошлом году место российского вмешательства в американские выборы не утихает.

22 сентября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть передаст Конгрессу США данные по делу о «российском вмешательстве». «Сегодня я распорядился, чтобы мы передали Конгрессу рекламу, обнаруженную нами», — сказал Цукерберг, комментируя появившуюся ранее информацию о заказах рекламы в Facebook через фейковые аккаунты. Этим якобы занимались россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США.

Основатель Facebook признал, что сотрудничает с властями США по делу о «вмешательстве России» в американские выборы. По его словам, соцсеть на протяжении долгих месяцев вела расследование «российского присутствия». «Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», — пояснил он. Тем не менее, он отметил, что Facebook не удалось найти доказательств связи фальшивых аккаунтов с российской рекламой.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не занималась размещением политической рекламы в социальных сетях.