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13:09, 26 апреля 2024Путешествия

Туристы разделись догола ради фотографий в Намибии и оказались в центре скандала

Daily Mail: туристы разделись на дюне в Намибии и оказались в центре скандала

Фото: Andreas Vonlanthen / Unsplash

Неизвестные туристы разделись догола на песчаных дюнах Намибии ради фотографий и оказались в центре скандала. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, путешественников заметили на одной из главных достопримечательностей южноафриканской страны — Big Daddy Dune в пустыне Соссусфлей. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, что обнаженные мужчины лежат на песке. Другие посетители достопримечательности обратились к местным СМИ с просьбой найти и наказать виновных.

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Власти страны назвали такое поведение недопустимым. Они отметили, что из-за подобных инцидентов туристы будут думать, что в Намибии все можно. Отыскать правонарушителей не удалось, поскольку к этому моменту они уже покинули страну. Однако правительство обратилось к иностранцам с требованием вести себя прилично и не нарушать местные законы.

Ранее пьяный американец погулял голым по аэропорту во Флориде, США, ударил полицейского и был арестован. Уточняется, что нарушителем порядка оказался 36-летний Мартин Евтимов.

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