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09:31, 7 февраля 2024Путешествия

Пьяный мужчина погулял голым по аэропорту, ударил полицейского и попал на видео

Daily Mail: во Флориде мужчина погулял голым по аэропорту и был арестован

Пьяный американец погулял голым по аэропорту во Флориде, США, ударил полицейского и был арестован. Инцидент попал на видео, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что нарушителем порядка оказался 36-летний Мартин Евтимов. На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что он припарковал машину возле авиагавани. Затем мужчина вышел из авто обнаженным и проник в здание. Он попытался открыть дверь отведенного для персонала помещения, чем обратил на себя внимание охранника.

На снятой очевидцами записи видно, как полицейские уложили американца на ленту сканера для досмотра багажа, удерживая его за ноги и голову. Известно, что дебошир оказал сопротивление при аресте и напал на одного из правоохранителей.

Евтимову предъявят несколько обвинений, в том числе в непристойном поведении в общественном месте.

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      Зарина Дзагоева
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