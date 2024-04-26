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13:13, 26 апреля 2024Культура

Актер из «Папиных дочек» рассказал о съемках с инвалидностью

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер снялся в сериале с инвалидностью
Михаил Казаков

Михаил Казаков. Кадр: Телеканал Губерния 33 — Владимир / YouTube

Российский актер Михаил Казаков, исполнивший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал о съемках с инвалидностью. Его слова приводит «Газета.Ru».

В продолжении ситкома Казаков сыграл выросшего Полежайкина, ставшего майором полиции. Актер рассказал, что предупредил продюсеров о сложностях со здоровьем, но съемки прошли легко. «Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — поделился он.

Несколько лет назад Казаков упал с 12-метровой высоты во время фотосъемки. Актер перенес операцию на ногах и оказался прикован к инвалидному креслу. Врачи предположили, что со временем Казаков сможет передвигаться самостоятельно.

Ранее звезда «Папиных дочек» Александр Олешко раскрыл свое отношение к продолжению шоу.

ЖЗЛ
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