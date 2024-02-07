Звезда «Папиных дочек» раскрыл отношение к продолжению сериала

Звезда «Папиных дочек» Олешко заявил, что рад, что съемки сериала продолжаются

Российский актер Александр Олешко и звезда сериала «Папины дочки» раскрыл свое отношение к продолжению шоу. Его слова приводит aif.ru.

Заслуженный артист России отметил, что тема семейных отношений является вечной, поэтому история может не заканчиваться. «Буду рад, если съемки продолжатся. Потому что эта история зацепила уже нескольких поколений зрителей, которые полюбили этот сериал», — заявил актер.

Олешко объяснил успех шоу тем, что многие россияне считают героев сериала членами своих семей. Он также подчеркнул, что считает возможность сыграть Аллигатора в шоу — большим счастьем.

Ранее Александр Олешко заявил, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, работая на съемках фильмов.