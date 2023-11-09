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16:28, 9 ноября 2023Культура

Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной контузии на съемках

Российский актер Александр Олешко рассказал о полученной контузии на съемках

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер Александр Олешко заявил, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, работая на съемках фильмов. Его слова приводит Пятый канал.

Заслуженный артист России рассказал о полученной контузии во время создания сериала «Кодекс чести». «У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой. Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — отметил Олешко.

Другой случай, по его словам, произошел во время съемок ленты «Турецкий гамбит» — тогда его чуть не задавила лошадь. Звезда сериала «Папины дочки» не заметил, что оказался на пути несущегося животного. Актера спас постановщик фильма Джаник Файзиев, который в последний момент сумел отодвинуть артиста в сторону.

Ранее стало известно, что певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, получил травму во время собственного концерта в Государственном Кремлевском дворце. Отмечалось, что исполнитель дополнил песню продюсера Максима Фадеева «Танцы на стеклах» пластическим номером: он при поддержке танцоров прошел по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

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      Сергей Равин
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