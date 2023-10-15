SHAMAN повредил ногу во время концерта в Кремле

SHAMAN повредил ногу на концерте в Кремле во время танца на стеклах

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, получил травму во время собственного концерта в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его информации, артист дополнил песню продюсера Максима Фадеева «Танцы на стеклах» пластическим номером: он при поддержке танцоров прошел по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу. Я сразу это заметила, потому что он начал прямо хромать», — рассказала мать певца Людмила Дронова. Она добавила, что повреждение оказалось не очень серьезным. SHAMAN отработал программу и получил необходимую медицинскую помощь.

Ранее Дронов рассказал об эмоциях после выступления с президентом России Владимиром Путиным на одной сцене. Исполнитель напомнил, что в 2022 году вместе с главой государства спел гимн России на Красной площади. По признанию певца, выступление было настолько значимым для него, что он перестал видеть смысл в других дуэтах.