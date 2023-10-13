SHAMAN рассказал о выступлении с Владимиром Путиным

SHAMAN признался, что перестал видеть смысл в дуэтах после выступления с Путиным

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал об эмоциях после выступления с президентом России Владимиром Путиным на одной сцене год назад. Об этом он сообщил в интервью «Откровенно с Татаркой», доступном на YouTube.

Исполнитель рассказал, что в 2022 году вместе с главой государства спел гимн Российской Федерации на Красной площади. По признанию Дронова, выступление было настолько значимым для него, что он перестал видеть смысл в других дуэтах.

«Тогда я думал о том, что нужно спеть хорошо. Потом — ощущение опустошения и наполненности одновременно. Этот момент останется в моем сердце на всю жизнь», — рассказал артист.

Ранее SHAMAN поклонился зрителю, который перепел его на концерте в Ярославле.

В конце сентября известная российская певица Диана Анкудинова, выступившая в шоу «Голос. Дети» на Первом канале, объяснила, почему, по ее мнению, SHAMAN обрел популярность. Артистка предположила, что музыкант добился успеха из-за того, что является мужчиной, а женщины — очень падкие зрители.