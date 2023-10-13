Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:58, 13 октября 2023Культура

SHAMAN рассказал о выступлении с Владимиром Путиным

SHAMAN признался, что перестал видеть смысл в дуэтах после выступления с Путиным

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал об эмоциях после выступления с президентом России Владимиром Путиным на одной сцене год назад. Об этом он сообщил в интервью «Откровенно с Татаркой», доступном на YouTube.

Исполнитель рассказал, что в 2022 году вместе с главой государства спел гимн Российской Федерации на Красной площади. По признанию Дронова, выступление было настолько значимым для него, что он перестал видеть смысл в других дуэтах.

«Тогда я думал о том, что нужно спеть хорошо. Потом — ощущение опустошения и наполненности одновременно. Этот момент останется в моем сердце на всю жизнь», — рассказал артист.

Ранее SHAMAN поклонился зрителю, который перепел его на концерте в Ярославле.

В конце сентября известная российская певица Диана Анкудинова, выступившая в шоу «Голос. Дети» на Первом канале, объяснила, почему, по ее мнению, SHAMAN обрел популярность. Артистка предположила, что музыкант добился успеха из-за того, что является мужчиной, а женщины — очень падкие зрители.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

    Дуров высказался о блокировке каналов ХАМАС в Telegram

    Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

    Кардиолог перечислила первые симптомы тромбоза

    Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

    Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и нашла способ не привезти их домой

    Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

    Небензя заявил об использовании Западом конфликта на Украине в своих интересах

    Центробанк оценил падение реального курса рубля

    «Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости