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11:03, 29 сентября 2023Культура

SHAMAN поклонился перепевшему его зрителю

SHAMAN поклонился зрителю, который перепел его на концерте в Ярославле

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, поклонился зрителю, который перепел его на концерте в Ярославле. Об этом сообщает 76.ru.

Во время выступления, которое состоялось 26 сентября в городском КЗЦ «Миллениум», музыкант объявил о караоке-конкурсе. Один из зрителей концерта взял микрофон и исполнил песню артиста под названием «Улетай на крыльях ветра», удивив и зрителей шоу, и самого артиста.

«Весь зал аплодирует вам, приятного вечера!» — заявил исполнитель. Он также пожал местному жителю руку и поклонился, после чего удалился из зала.

20 сентября стало известно, что SHAMAN позаимствовал элемент шоу у британской рок-группы Queen и прилетел на концерт в Новомосковске на вертолете.

Ранее известный поэт Владимир Ильичев назвал исполнителя политическим пиар-проектом и перечислил причины, по которым не стал бы сотрудничать с артистом.

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    Анастасия Астахова
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