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15:52, 20 сентября 2023Культура

SHAMAN позаимствовал элемент шоу у Queen

SHAMAN позаимствовал элемент шоу у Queen и прилетел на концерт на вертолете

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, позаимствовал элемент шоу у британской рок-группы Queen и прилетел на свой концерт в Новомосковске на вертолете. Об этом артист рассказала в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

«Подсмотрел у Queen. Все элементы моего шоу — костюмы, сценография и т.д. — это своеобразная компиляция, сборник», — признался певец, говоря о своем появлении на шоу.

Участники группы Queen прилетели на концерт в английском Небуорт-хаусе на вертолете в августе 1986 года.

Ранее SHAMAN объяснил, почему его процитировали на памятнике князю Александру Невскому в Липецке. Исполнитель отметил, что слова из его песни «Встанем» разместили на памятнике полководца из-за фразы, которая продолжает цитату Александра Невского.

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    Варвара Кошечкина
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