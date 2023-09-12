Певец SHAMAN объяснил цитату из своей песни на памятнике Александру Невскому

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил, почему его процитировали на памятнике князю Александру Невскому в Липецке. Его слова приводит «Газета.Ru».

Исполнитель отметил, что слова из его песни «Встанем» разместили на памятнике полководца из-за фразы, которая продолжает цитату Александра Невского. «Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Моя песня "Встанем" продолжает: "И правда — за нами"», — сказал Дронов.

Ранее стало известно, что в Липецке окрыли памятник Александру Невскому с цитатой из творчества SHAMAN. На монумент поставили табличку с выгравированными строчками из песни «Встанем»: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца». При этом автор указан не был.