Известный поэт назвал SHAMAN политическим пиар-проектом

Поэт Ильичев заявил, что отказался бы работать с SHAMAN из-за его ауры

Российский поэт Владимир Ильичев назвал причины, по которым отказался бы работать с исполнителем Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Автор заявил, что певец обладает собственными риторикой, словарным запасом и фразами, «которые летают из песни в песню». «И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя», — считает поэт.

Ильичев добавил, что воспринимает Дронова как большой музыкальный политический пиар-проект.

Ранее известная российская певица Диана Анкудинова, выступившая в шоу «Голос. Дети» на Первом канале, объяснила, почему, по ее мнению, SHAMAN обрел популярность. Артистка предположила, что музыкант добился успеха из-за того, что является мужчиной, а женщины — очень падкие зрители.