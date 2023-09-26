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12:42, 26 сентября 2023Культура

Известная певица объяснила популярность SHAMAN падкими женщинами

Известная певица Анкудинова заявила, что SHAMAN популярен из-за падких женщин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская певица Диана Анкудинова, выступившая в шоу «Голос. Дети» на Первом канале, объяснила, почему, по ее мнению, исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, обрел популярность. Об этом она сообщила в интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Артистка предположила, что музыкант добился успеха из-за того, что является мужчиной, а женщины — очень падкие зрители. Помимо этого, Анкудинова добавила, что все композиции SHAMAN похожи друг на друга.

«Каждая его песня мне напоминает какую-то другую песню. Для меня это большой показатель, все хиты, в принципе, так и делаются, как я поняла. Наверное да, видимо, это работает», — поделилась исполнительница.

Ранее Диана Анкудинова рассказала о закулисье музыкального проекта «Голос. Дети».

В сентябре сообщалось, что SHAMAN позаимствовал элемент шоу у британской рок-группы Queen и прилетел на свой концерт в Новомосковске на вертолете.

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    Анастасия Астахова
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