Известная российская певица рассказала о закулисье шоу «Голос. Дети»

Анкудинова: репертуар ребенку в шоу «Голос. Дети» выбирает огромная команда

Известная российская певица Диана Анкудинова, выступившая в шоу «Голос. Дети» на Первом канале, рассказала о закулисье музыкального проекта. В интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак она раскрыла, что песню Jodel-time, которую она исполнила на слепых прослушиваниях, для нее выбрала команда телешоу. Видео вышло на YouTube.

Анкудинова заявила, что репертуар ребенку выбирает огромная команда шоу «Голос. Дети». «Выбор стоял за ними. Всегда есть списки песен, которые фонограф, оркестр играет точно. Из этого списка ты должна выбрать несколько песен, которые нравятся тебе, прийти, исполнить. И они выберут, какая песня им нравится больше в твоем исполнении или какая им выгоднее, допустим», — объяснила она.

По словам певицы, она выучила десять песен, однако представители проекта попросили ее спеть Jodel-time, которую Анкудинова ранее исполняла на прослушиваниях. «Я спела им Jodel. Они такие: "Так, будешь петь Jodel"», — вспомнила она.

Собеседница Собчак также добавила, что оркестр специально для нее выучил эту композицию. Кроме того, она указала, что перед слепыми прослушиваниями была уверена в том, что наставники программы возьмут ее на проект, так как песня Jodel-time исполняется в достаточно сложной технике.

Диана Анкудинова выступила в четвертом сезоне шоу «Голос. Дети», который транслировался в 2017 году. В ходе слепых прослушиваний она исполнила песню Jodel-time швейцарской группы Oesch’s die Dritten. Никто из наставников проекта к ней не повернулся. Выпуск вызвал большой резонанс: многие телезрители раскритиковали программу и наставников за отказ пропустить Анкудинову на дальнейший этап шоу.

Ранее сообщалось, что лауреат пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт не прошел слепые прослушивания в проекте «Голос. Уже не дети». После этого он покинул сцену, не обняв свою экс-наставницу Пелагею.