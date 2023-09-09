Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект

Исполнитель Гарехт покинул проект «Голос. Уже не дети», не обняв Пелагею

Лауреат пятого сезона шоу «Голос. Дети», 17-летний исполнитель Рутгер Гарехт не прошел слепые прослушивания шоу «Голос. Уже не дети». О том, как он покинул проект, не обняв свою экс-наставницу Пелагею, сообщила «Российская газета».

На сцену спустя пять лет после победы Гарехт вышел с песней группы «Кино» — рок-хитом «Группа крови». Никто из наставников к нему не повернулся, а Пелагея призналась, что не узнала его не глядя. «Получилось, что в куплете было низко, а в припеве — высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе», — объяснила она свое решение.

Когда Пелагея предложила победителю детского «Голоса» обняться на прощание, Рутгер отказался и покинул сцену нового проекта.

Ранее СМИ рассказали о судьбе исполнителей, одержавших победу на телепроекте «Голос. Дети». Известно, что певец Данил Плужников после победы в третьем сезоне шоу перенес несколько операций по коррекции конечностей, а финалистка второго сезона передачи Сабина Мустаева поступила в лицей в Польше.