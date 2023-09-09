Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:46, 9 сентября 2023Культура

Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект

Исполнитель Гарехт покинул проект «Голос. Уже не дети», не обняв Пелагею

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Лауреат пятого сезона шоу «Голос. Дети», 17-летний исполнитель Рутгер Гарехт не прошел слепые прослушивания шоу «Голос. Уже не дети». О том, как он покинул проект, не обняв свою экс-наставницу Пелагею, сообщила «Российская газета».

На сцену спустя пять лет после победы Гарехт вышел с песней группы «Кино» — рок-хитом «Группа крови». Никто из наставников к нему не повернулся, а Пелагея призналась, что не узнала его не глядя. «Получилось, что в куплете было низко, а в припеве — высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе», — объяснила она свое решение.

Когда Пелагея предложила победителю детского «Голоса» обняться на прощание, Рутгер отказался и покинул сцену нового проекта.

Материалы по теме:
Звезды «Друзей» воссоединились. Тайная любовь, лишний вес и провалы в памяти: какими вернулись актеры культового сериала
Звезды «Друзей» воссоединились.Тайная любовь, лишний вес и провалы в памяти: какими вернулись актеры культового сериала
27 мая 2021
Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Никакой магии.20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
20 ноября 2021

Ранее СМИ рассказали о судьбе исполнителей, одержавших победу на телепроекте «Голос. Дети». Известно, что певец Данил Плужников после победы в третьем сезоне шоу перенес несколько операций по коррекции конечностей, а финалистка второго сезона передачи Сабина Мустаева поступила в лицей в Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Завершается один из самых сложных в истории саммитов G20. Что решили лидеры 20 крупнейших стран мира по Украине?

    В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Пригожина

    Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги «Газпрому»

    Москвичка вышла на улицу с необычным плакатом и попала на видео

    Итоговую декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада

    Названа дата окончания климатического лета в Москве

    Российскую тяжелоатлетку лишили титулов чемпионки мира и Европы

    Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект

    Забота панды Диндин о детеныше в Московском зоопарке попала на видео

    Российские минные поля нестандартной глубины стали проблемой для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости