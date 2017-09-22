Трамп заявил о продолжении мистификаций с российским вмешательством в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что шумиха вокруг российского вмешательства в американские выборы в прошлом году не утихает. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мистификации вокруг России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А как насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари [Клинтон]», — написал Трамп.

Ранее 22 сентября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть передаст Конгрессу США данные по делу о «российском вмешательстве». «Сегодня я распорядился, чтобы мы передали Конгрессу рекламу, обнаруженную нами», — сказал Цукерберг, комментируя появившуюся ранее информацию о заказе рекламы в Facebook, которые через фейк-аккаунты якобы устраивали россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США.

Он признал, что сотрудничает с властями США по делу о «вмешательстве России» в американские выборы президента в 2016 году. По словам Цукерберга, его компания на протяжении долгих месяцев вела расследование «российского присутствия». «Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», — пояснил он. Тем не менее, он отметил, что Facebook не удалось найти доказательств связи фальшивых аккаунтов с российской рекламой.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не занималась размещением политической рекламы в социальных сетях.

