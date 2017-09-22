Кремль отреагировал на передачу Facebook данных о «российском вмешательстве»

Москва никогда не занималась размещением политической рекламы в социальных сетях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Facebook передаст американским властям данные о «российском следе». Слова представителя Кремля приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

«Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что в Кремле не осведомлены, что такое russiangate.

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Ранее в пятницу основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть передаст Конгрессу США данные по делу о предположительном вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. По словам Цукерберга, его компания на протяжении долгих месяцев собирала соответствующие сведения.

7 сентября сообщалось, что корпорация Facebook заподозрила Россию в проведении в соцсети кампании по усилению политических разногласий во время президентской кампании в США. В тот же день Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к заказам рекламы в Facebook.

Американские политики неоднократно заявляли, что российские хакеры пытались оказать влияние на результаты демократических процедур в США. Российские власти подобные обвинения отвергают.

Russiangate — условное обозначение расследования связей президента США Дональда Трампа с Кремлем.