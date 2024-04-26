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13:11, 26 апреля 2024Россия

В российском детсаду разгорелся скандал из-за слова «утырки»

В детсаду на Урале разгорелся скандал из-за написанного воспитательницей слова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NataliyaBack / Shutterstock / Fotodom

В детском саду «Солнышко» в поселке Студенческий Белоярского района Свердловской области разгорелся скандал из-за слова «утырки», которое воспитательница написала в родительском чате. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, россиянка по ошибке отправила туда сообщение, которое хотела скинуть коллеге. В нем содержался вопрос: «Сколько у тебя пришло утырков?»

Родители стали выражать возмущение. «Она мне звонила, говорила, что она ничего не подразумевала, что они дураки или что-то такое. Ну я говорю, вы же не опечатались, это прямое слово», — поделилась одна из матерей.

Журналистам E1.RU заведующая дошкольного учреждения рассказала, что с ней уже общались полицейские. Она подчеркнула, что не собирается разбираться в этой ситуации, поскольку воспитатель отправила сообщение случайно.

Другие родители уверяют, что женщина — опытный педагог со стажем 29 лет. По их данным, сотрудница регулярно проходит курсы и семинары повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково воспитательницу детсада «Малышок» застали за избиением ребенка во время прогулки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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