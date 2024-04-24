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17:47, 24 апреля 2024Россия

Педагога детсада в Подмосковье застали за избиением ребенка и сняли на видео

Shot: в Подмосковье воспитательница детсада избила ребенка во время прогулки

В Подмосковном Щелкове воспитательницу детсада «Малышок» застали за избиением ребенка во время прогулки. Видео, снятое с балкона соседнего с учреждением дома, опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как педагог оттаскивает от конструкции на площадке стоящего на коленях ребенка и, пока тот лежит на земле, дважды ударяет его рукой, после чего рывком поднимает детсадовца на ноги.

Как пишет издание, родители узнали педагога на видео и теперь требуют уволить россиянку. Сейчас руководство дошкольного учреждения разбирается в ситуации и, как отмечает канал, не планирует защищать воспитателя.

Ранее в Ингушетии воспитательницу частного детсада обвинили в избиении не спавших в тихий час малышей. На кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина пытается успокоить лежащих в кроватях детей, а затем подходит к одному из них и ударяет, после чего воспитанник начинает плакать еще сильнее.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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