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14:12, 8 сентября 2023Россия

В России воспитательница избила не спавших в тихий час детей и попала на видео

В Ингушетии воспитательница избила не спавших в тихий час детей, попав на видео

В Ингушетии воспитательница применяла насилие к детям, которые не могли заснуть в тихий час. Снятую в дошкольном учреждении видеозапись опубликовало агентство «Регнум» в Telegram.

На кадрах, предположительно снятых в частном детском саду в столице республики Магасе, женщина пытается успокоить лежащих в кроватях детей. Когда ей не удается сделать это, она подходит к одному из них и бьет ребенка, который начинает плакать еще сильнее.

«Невоспитанные вообще», — комментирует еще одна находившаяся в комнате женщина. После этого обе россиянки уходят.

Попавшим на видео инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура. В связи с публикацией видео надзорное ведомство проводит проверку.

Ранее в Татарстане подросток избил воспитанников приюта, происходящее в учреждении сняла на видео одна жительниц республики. На кадрах подросток ногой бьет стоявшего перед ним ребенка, после чего как падает на пол.

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    Алан Босиков
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