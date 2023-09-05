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09:48, 5 сентября 2023Россия

Избиение воспитанников российского детского приюта сняли на видео

В Татарстане подросток избил воспитанника детского приюта и попал на видео

В Татарстане подросток избил воспитанников детского приюта и попал на видео. Кадры из учреждения «Асалташ» в Набережнах Челнах опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На снятом одной из прохожих ролике видно обращенного спиной к камере мальчика и нескольких стоящих перед ним детей на голову ниже подростка. Подозвав к себе одного из ребят и сказав ему что-то, подросток с силой пинает ребенка, после чего тот падает на пол. «Избивают маленького», — комментирует происходящее женский голос за кадром.

Затем в комнату входит еще один подросток. Заметив, что за ними наблюдают с улицы, он сдвигает занавески. «Я все сняла», — кричит ему россиянка. Перед тем как шторы закрывают, еще один мальчик бросает сверстника через себя на кровать, а затем наносит ему несколько ударов.

Директор приюта, слова которой приводит канал, заявила, что на видео попала игра детей. При этом в «Асалташ» вызвали сотрудников для проведения воспитательной беседы.

Ранее в Свердловской области подросток избил ребенка на детской площадке. На кадрах видно, как он пинает мальчика по голове и спине. В Следственном комитете начали проверку по факту происходящего на записи.

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    Алан Босиков
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