Российский подросток избил ребенка-инвалида на детской площадке

В Свердловской области следователи начали проверку по факту избиения ребенка

В Карпинске Свердловской области следователи начали проверку по факту избиения ребенка на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в социальных сетях города появились кадры избиения. На них видно, что подросток пинает несовершеннолетнего ногами по голове и спине. Видео сняли дети, которые побоялись вмешиваться в происходящее. Автор поста в группе «Вечерний Карпинск» в соцсети «ВКонтакте» заявила, что нападающий не реагировал на замечания. «Дети сказали, что это не в первый раз происходит, так как мальчик, которого бьют, вроде бы инвалид», — сообщила она.

Ранее житель Красноярска напал на сидевшего на детской площадке школьника и избил его. По словам матери пострадавшего, конфликт начался с того, что подошедшая к группе подростков женщина потребовала, чтобы они ушли. Россиянка якобы сказала, что площадка предназначена только для самых маленьких детей. Школьники отказались уходить, и началась драка.