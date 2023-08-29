Россиянин жестоко избил молившего о помощи школьника и попал на видео

В Красноярске мужчина избил молившего о помощи школьника и попал на видео

Житель Красноярска напал на сидевшего на детской площадке школьника и избил его. Видеозапись инцидента опубликовало сетевое издание NGS24.RU.

На кадрах мужчина преследует школьника и, догнав мальчика, садится на него. Подросток начинает кричать молить о помощи. «[Тебя] просили же по-хорошему: не приходить сюда», — говорит женский голос за кадром.

По словам матери пострадавшего школьника, конфликт начался с того, что подошедшая к группе подростков женщина потребовала, чтобы они ушли. Якобы россиянка сказала, что площадка предназначена только для самых маленьких детей. Подростки отказались уходить, один из них стал снимать происходящее на камеру телефона.

Родители мальчика написали заявление в полицию. По словам матери, врачи диагностировали у ее сына ушиб брюшной полости и разрыв мочевого пузыря. Помимо этого, ребенок получил психологическую травму.

Ранее житель Серпухова напал на подростков из-за шума. По предварительным данным, мужчина поспорил с двумя молодыми людьми, а потом избил их. В отношении горожанина возбудили уголовное дело.