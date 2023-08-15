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20:29, 15 августа 2023Силовые структуры

Россиянин напал на подростков из-за шума и попал под статью

В Серпухове следователи возбудили дело против мужчины, избившего подростков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Серпухове следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительной информации, мужчина поспорил с двумя подростками, а потом избил их. Один из несовершеннолетних был госпитализирован.

В социальных сетях также появилось видео, на котором тот ругается на подростков из-за шума, а потом избивает двоих из них. По некоторым данным, ранее мужчина был судим за кражу.

В июле на территории Новой Москвы мигранты избили подростков. Предположительно, на кадрах подростков избивают выходцы из Азербайджана — они нападают на несовершеннолетних ради соцсетей.

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    Варвара Митина
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