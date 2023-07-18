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08:23, 18 июля 2023Россия

В Новой Москве мигранты избили подростков и попали на видео

В Новой Москве попало на видео, как мигранты избивают подростков

На территории Новой Москвы мигранты избили подростков. Случившееся попало на видео, их опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На одном из роликов видно, как приезжие бьют несовершеннолетнего ногами. На другой видеозаписи запечатлено, как они наносят сильный удар по голове человеку, сидящему на лавке. При этом два других мигранта наблюдают за происходящим. Впоследствии пострадавший не может подняться после удара, а нападавшие скрываются.

Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД России, полиция начала проверку по факту случившегося. Предположительно, на кадрах подростков избивают выходцы из Азербайджана — они нападают на несовершеннолетних ради соцсетей.

Ранее массовая драка мигрантов на территории дачного поселка Кокошкино в Новой Москве попала на видео. По словам местных жителей, это не первый подобный инцидент за последнее время — в указанном районе живут рабочие со стройки масштабного жилого комплекса.

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    Анастасия Шейкина
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