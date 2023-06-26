Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

Массовая драка мигрантов на территории поселка Кокошкино в Новой Москве попала на видео

Массовая драка мигрантов на территории дачного поселка Кокошкино в Новой Москве попала на видео. Кадры очевидцев с места публикует Baza в Telegram.

На появившейся в сети записи видно, как мужчины избивают друг друга во дворе и кричат.

По словам местных жителей, это не первый подобный инцидент за последнее время — там сейчас живут много рабочих со стройки масштабного жилого комплекса «Новое Внуково». Россияне утверждают, что уже жаловались в полицию и администрацию, но драки не прекращаются. Причины конфликта неизвестны.

В мае массовая драка мигрантов произошла под окнами жилых домов в Новосибирске.