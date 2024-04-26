Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Лебедев: российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в селе Ивановка

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области Украины. Об этом ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Он уточнил, что российские военные нанесли удар по находящемуся в данном населенном пункте пансионату «Полесье». По словам Лебедева, на его базе находилось расположение ВСУ.

