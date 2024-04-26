Стало известно об ударах в Очакове

В подполье заявили о нескольких ударах по акватории Очакова

В районе Очакова в Николаевской области Украины было зафиксировано несколько ударов. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, прилеты были зафиксированы в акватории. «Пока итоги не известны», — добавил он.

Ранее Лебедев сообщал, что в Херсоне была поражена крыша дома, с которой запускались беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья отметил, что в районе пристани в селе Станислав Херсонской области был зафиксирован взрыв. До этого он заявлял об ударе российских военных по направлявшимся к Запорожской АЭС бойцам ВСУ.