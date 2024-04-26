Подполье сообщило об ударе ВС России по направлявшимся к ЗАЭС бойцам ВСУ

ВС России под Днепром ликвидировали треть бойцов подразделения ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое направлялось в сторону Запорожской АЭС. О потере трети личного состава подразделения сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар», — сообщил подпольщик.

По его словам, с Никополя проехать по побережью в сторону Ильинки сложно, приходится объезжать большой участок.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области. Он уточнил, что удар был нанесен днем 25 апреля во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ.