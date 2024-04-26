Подполье сообщило об ударе по поезду ВСУ в Балаклее

Лебедев: российские войска ударили по поезду ВСУ в Балаклее Харьковской области

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен днем 25 апреля во время выгрузки из поезда личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Лебедева, количество пострадавших и погибших неизвестно. Он отметил, что место происшествия оцепили.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили два украинских вертолета Ми-8 и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе города Балаклея Харьковской области.

До этого Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по военной части ВСУ в Одессе. «Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом"», — сказал он.