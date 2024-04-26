Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 26 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по поезду ВСУ в Балаклее

Лебедев: российские войска ударили по поезду ВСУ в Балаклее Харьковской области
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен днем 25 апреля во время выгрузки из поезда личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Лебедева, количество пострадавших и погибших неизвестно. Он отметил, что место происшествия оцепили.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили два украинских вертолета Ми-8 и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе города Балаклея Харьковской области.

До этого Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по военной части ВСУ в Одессе. «Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом"», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По делу задержанного замглавы Минобороны России Иванова продолжаются обыски. Что удалось выяснить следствию?

      Израиль согласился пойти на уступки ХАМАС

      Популярный комик рассказал о коньяке за 50 тысяч рублей на съемках Comedy Club

      Москвичам пообещали дожди на майские праздники

      Стало известно о попытке ВСУ убить сдавшихся в плен сослуживцев

      В Москве Mercedes влетел в столб на Патриарших прудах и попал на видео

      Назван способ избавиться от аэрофобии

      Россиянина задержали за оправдание украинских националистических организаций

      Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

      Многодетная россиянка обвинила сына местного депутата в избиении ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше